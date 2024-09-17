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Sefo açıkladı: Reynmen ile küslüğün nedeni para!

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#Reynmen#Sefo#Bonita
Sefo açıkladı: Reynmen ile küslüğün nedeni para
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 09:21

Ünlü rap’çi Sefo, 2021 yılında “Bonita” şarkısında düet yaptığı Reynmen (Yusuf Aktaş) ile aralarının neden bozulduğunu anlattı.

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YouTube’da yayınlanan Ebo Show programına katılan Sefo, Reynmen’den parasını alamadığını söyledi:

“Dost gibi hissediyordum. Ondan da öyle bir his alıyordum. Aramızda o yüzden hiç para mevzusu konuşulmadı. Şarkı benim. Sözlerini ben yapmışım, aranjeyi ben yapmışım, klibini ben çekmişim, tüm parasını ben vermişim. Sadece şarkıyı onun şirketinden çıkardık. Hiçbir şey imzalamadık. Şarkı çıktı, 3-5 ay sonra birkaç ödeme aldım. Ondan sonra yine konserlere gittik. Araya bir soğukluk girdi. Sonra ‘Yeni şarkımız yok mu?’ diye mesaj atınca kendi kendime ‘Ulan 7-8 aydır para alamıyorum. Buna cevap vermeyeyim’ dedim. Cevap versem kavga edeceğiz. Ondan sonra konuşmadık.”

Sefo açıkladı: Reynmen ile küslüğün nedeni para

 

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#Reynmen#Sefo#Bonita

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