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Haber Giriş: 18.11.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

Şeflerin Savaşı filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Şeflerin Savaşı oyuncu kadrosu

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Şeflerin Savaşı filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Şeflerin Savaşı oyuncu kadrosu
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Şeflerin Savaşı filmi oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Şeflerin Savaşı filmi televizyonda ilk kez bu akşam yayınlanacak. Filmin yönetmen koltuğunda yönetmen Daniel Cohen oturuyor. İşte Şeflerin Savaşı oyuncuları ve konusu

Şeflerin Savaşı filmi televizyon ekranlarında ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Daniel Cohen’in oturduğu Şeflerin Savaşı filminin oyuncuları arasında Leon filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Jean Reno da bulunuyor.

 

ŞEFLERİN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Jean Reno, Michaël Youn, Raphaëlle Agogué gibi isimler yer alıyor.

ŞEFLERİN SAVAŞI KONUSU

Jacky Bonnot, 32 yaşında amatör bir aşçıdır. Gerçekten çok yeteneklidir ve hayali ünlü bir aşçı olup büyük bir restoranda çalışmaktadır. Ekonomik durumu küçük mutfak işlerini kabul edip bu yerlerde de çalışmasını gerektirmektedir; fakat Jacky bu işlerde de bir türlü tutunamaz. Ta ki yıldızlı büyük bir şef olan Alexandre La Garde'la yolları kesişinceye kadar! Kabiliyetli olmanın yanında bir o kadar da inatçı olan Jacky, Lagarde'ın bir türlü anlaşamadığı restoranın yönetim kurulu başkanı Stanislas Matter'ın koltuğunu sarsıp yerine geçirmek için biçilmiş kaftandır. La Garde öte yandan inceleme için kendisini görmeye gelecek yetkililere sunacak yeni bir şeyler bulmak zorundadır ve yardıma ihtiyacı vardır. Ayrıca restoranları da ekonomik çıkmazdan dolayı tehlikededir ve bu ikilinin karşılaşması farklı sonuçlar doğmasına neden olacaktır.

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