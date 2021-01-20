Sefirin Kızı'ndan bir veda haberi daha... Dizinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu ayrılıyor mu?

Sefirin Kızı dizisinde başroller birer birer ayrılıyor. Geçirgen bağırsak sendorumuyla mücadele eden Neslihan Atagül'ün diziye veda etmesinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun da kadrodan ayrılacağı ortaya çıktı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaklaşık 2 ay sonra Sefirin Kızı dizisinden ayrılacağı konuşulan Kaygılaroğlu, diziye 1-2 bölüm içinde veda edecek.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1987 tarihinde dünyaya gelen Türk oyuncu ve sunucu Uraz Kaygılaroğlu,İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. Şu anda Star TV' de yayınlanan Sefirin Kızı' dizisinde Gediz rolünü oynamaktadır.

Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.