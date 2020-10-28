Sefirin Kızı’nda Sancar ve Akın öldü mü? İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı

Sefirin Kızı dizisinin son bölümüyle hafızalardaki yerini korurken yeni fragman ekranlarda yer aldı. 2 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak bölüme dair ipuçları veren Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı Nare'nin çığlıklarıyla başlıyor. Peki, son bölümde uçurumdan düşen Sancar ve Akın'a ne oldu? Sancar ve Akın öldü mü? Tüm bu soru işaretleri Sefirin Kızı 26. bölümde yanıt bulacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sancar Alacakuş’u serbest bırakmıştır, Alacakuş da yavrusunu alıp uçacaktır ama bunu yavru kuşa nasıl anlatacaklardır? Nare ve Sancar kendi acılarını bir kenara koyup kızlarına bu ayrılığı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışırlar ama Nare veda zamanı yaklaştıkça dağılır.

Bir yanda kızını babasından ayırmak, bir yanda yine köksüz kalmak, bir yanda da affedememek. Ne ayrılabilir ne kavuşabilir;

bir arafta kanayıp durur.

Sancar ise sevdasını ve kızını uğurlar, bütün hesaplarını kapatır ve uçuruma çıkar ama kader, onlar için destanı baştan yazmaktadır.



Bu sefer Alaca’nın değil, efesinin yere çakılacağı bir destan.