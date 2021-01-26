Sefirin Kızı’nda Gediz’e veda! Uraz Kaygılaroğlu da diziden ayrıldı

Sefirin Kızı’nda Gediz karakterinin diziden neden ayrıldığı merak konusu haline geldi. Sefirin Kızı 37. bölüme Gediz’in vedası damga vurdu. Dizinin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ‘#UrazKaygılaroğlu’na, Gediz karakterine can verdiği için teşekkürlerimizle...’ denildi.

SEFİRİN KIZI’NDA GEDİZ’E VEDA

Neslihan Atagül’ün diziden ayrılmasının ardından Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etti. Gediz son bölümde araba kullanırken Nare’nin onu aramasının ardından heyecanlandı. Onunla konuşmaya çalışırken dikkati dağıldı ve kaza yaptı. Yaşam mücadelesinin ardından ise hayata gözlerini yumdu.

Dizinin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ‘#UrazKaygılaroğlu’na, Gediz karakterine can verdiği için teşekkürlerimizle...’ denildi. Diziden neden ayrıldığı ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1987 tarihinde dünyaya gelen Türk oyuncu ve sunucu Uraz Kaygılaroğlu,İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. En son Star TV' de yayınlanan Sefirin Kızı' dizisinde Gediz rolünü oynamıştır.