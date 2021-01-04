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Haber Giriş: 04.01.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Sefirin Kızı yeni bölümü merak konusu oldu - Sefirin Kızı bugün yok mu?

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Sefirin Kızı yeni bölümü merak konusu oldu - Sefirin Kızı bugün yok mu?
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Pazartesi akşamları yayınlanan başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Sefirin Kızı, en son 34. Bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Sefirin Kızı bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Her sene yılbaşı ardından birçok dizi ekran macerasına ara veriyor. Hem bu haftanın yılbaşı haftası olması hem de dizilerin reklam anlaşmaları gereğince Seferin Kızı dizisi de ekran macerasına kısa bir ara verdi. Sefirin Kızı yeni bölümünün 11 Ocak Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz’i affedecek mi?

Peki Gediz’in Sancar’ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz’i affedecek mi?

Öte yandan, Kahraman’ın sorduğu “Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?” sorusuna Sancar’ın cevabı nettir; “Mapus bir Sancar Efe”.

Ancak Nare’nin de cevabı nettir; “Özgür bir yarıcının oğlu.”

İki sevdalının mücadelesini hangisi kazanacak?

Birbirleriyle giriştikleri bu kıran kırana mücadele, onları hiç tahmin etmedikleri bir sona mı taşıyacak?

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