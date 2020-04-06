Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?
Sefirin Kızı neden yok soruları ile pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her hafta pazartesi günü Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olmayacak. Sefirin Kızı yeni bölümü ile izleyici karşısına ne zaman çıkacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, yayıncı ve yapımcı kanal üzerinden herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. İşte Sancar ve Nare arasındaki aşk hikayesini anlatan Sefirin Kızı yeni bölümü ne zaman ve neden yok sorusunun cevabı
Sefirin Kızı yeni bölümü ile merakla araştırılmaya devam ediliyor. Sefirin Kızı neden yok ve yeni bölümü ne zaman sorusu ile dizi hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler, Star TV üzerinden herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Sefirin Kızı yeni bölümü neden yok? İşte, dizinin yeni bölümü hakkında bazı bilgiler
SEFİRİN KIZI NEDEN YOK?
Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. Pek çok program ve dizi gibi Sefirin Kızı'nın da Koronavirüs önlemleri dolayısıyla ekranlara veda ettiği düşünülüyor. Yayıncı ve yapımcı kuruluştan resmi bir açıklama bulunmuyor.
SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sefirin Kızı yeni bölümü hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Çekimlerin Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla duraksadığı düşünülürse, yeniden çekimlerin başlama durumunun en az 2 ayı bulacağı düşünülebilir. Böylece Çekimlerin haziran ayında başlaması yayında ise haziran sonunda olması beklenebilir.
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