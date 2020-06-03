Sefirin Kızı ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı 16. bölüm tarihi belli oldu mu?

Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı, corona virüsü nedeniyle çekimleri durdurulan diziler arasında yer alıyor. Son bölümünde heyecanlı gelişmelerin yaşandığı Sefirin Kızı dizisinin yeniden ekran önüne çıkmak için hazırlıklara başladığı iddia edildi. İşte, Sefirin Kızı 16. yeni bölüm tarihiyle ilgili detaylar.

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15. bölümü sonrası ekranlara kısa süreliğine ara verilen Sefirin Kızı dizisinin yeniden çekimlere başladığı iddia edildi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Sefirin Kızı yeni bölüm tarihinin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.