Sefirin Kızı Kavruk öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

Sefirin Kızı Kavruk, son bölümde ağır yara almasının ardından akıllarda soru işareti yaratmıştı. Son bölümde yaşama veda ettiğine dair kanaatler daha fazla olsa da bu konuda belirsizlik sürüyor.

SEFİRİN KIZI KAVRUK KİMDİR?

Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat veren Edip Tepeli 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi alan Edip Tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisi ile elde etti.

Siyah Beyaz ve Renkli, Emek Sahnesi'nde çalışmalar yürüttü. Emek Sahnesi'nde Küskün Müzikal'de rol aldı. Ayrıca Pınar Yıldırım ile beraber yönettiği Nazım Hikmet Memleket oyununu hazırladı. Şehir Tiyatroları'nda İstanbul Efendisi ve Sırça Hayvan Koleksiyonu oyunlarında boy gösterdi.

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu 1.85 metre boyunda, 75 kilo ve Koç burcudur. 2017 yılında New York'ta oyuncu Ayşecan Tatari ile evlendi.