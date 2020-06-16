Sefirin Kızı Kavruk diziden ayrılıyor mu? Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli kimdir?

Sefirin Kızı dizisinin 15 Haziran tarihli yayınlanan bölümünde Akın'ı kaçırmaya çalışan Kahraman'ın planı korkunç bir kazaya neden olmuştu. Araçtan kanlar içerisinde fırlayan Kavruk'un dizideki akıbeti 22 Haziran tarihli bölümde belli olacak. Dizi ardından "Sefirin Kızı Kavruk diziden ayrılıyor mu?" soruları gündeme gelse de Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'ini canlandıran Edip Tepeli paylaşımıyla çekimlerde yer almaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

Sefirin Kızı Kavruk diziden ayrılıyor mu?

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Edip Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.



Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimini gerçekleştiren Edip tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yapımı başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisiyle yaşadı Seni Kimler Aldı, Yıldızlar Şahidim, Yaşamayanlar, Hayati ve Diğerleri ve Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı gibi yapımlarda rol aldı.



Kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile evli olan Edip Tepeli, Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Kavruk Ömer performansıyla adından söz ettiriyor.