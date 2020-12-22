Sefirin Kızı final yapacağı iddiaları ile dikkatleri üzerinde çekmeye devam ediyor. Son bölümde yaşanan olayları pür dikkat izleyen pek çok izleyici, son sahnelerde ekrana gelen görüntüler karşısına şok oldu. Yaşanan olayların ardından dizinin final yapacağı ve biteceğine yönelik görüş sahibi olan pek çok kişi, internet üzerinden konunun detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Sefirin Kızı final mi yapacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPACAK?

Sefirin Kızı son bölümünde Akın'ın bazı gerçekleri ortaya dökmesinin ardından Sahra'nın Gediz ile karşıya gelmesi ve silahların çekilmesi yürekleri ağza getirmişti. Nitekim korkulan oldu ve Gediz, Sahra'yı çektiği tetikle birlikte etkisiz hale getirdi. Yaşanan bu olayların ardından Sefirin Kızı'nın biteceği iddia edildi. Ancak dizinin yapımcı kanadından bu konu hakkında henüz herhangi bir bilgi gelmedi.