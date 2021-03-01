Sefirin Kızı dizisinin Melek'i Beren Gençalp kimdir, kaç yaşında?
Çocuk oyuncu Beren Gençalp, iki sezondur yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide Melek karakterine hayat veriyor. Sancar ve Nare'nin kızını canlandıran Beren Gençalp, performansıyla adından söz ettiriyor. Peki, Sefirin Kızı dizisinin Melek'i Beren Gençalp kimdir, kaç yaşında?
Beren Gençalp 11 Kasım 2011 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Gençalp, ablasıyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor. Oyunculuk ajansına kayıt olduktan sonra Sefirin Kızı seçmelerine katılan Beren Gençalp, Melek rolüne uygun görüldü. Daha önce oyunculuk deneyimi bulunmayan Beren Gençalp kısa sürede performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Beren Gençalp'in dizideki rolü
Nare ile Sancar’ın sekiz yaşındaki kızları.
Annesinin yaşadığı acıları gördü; erkenden büyüdü. Nare tarafından çok olgun, çok güçlü yetiştirildi ama annesini bu dünyada tek başına bırakan babasını hep merak etti.
Melek annesi gibi bir savaşçı, babası gibi bir Efe olma yolunda ilerliyor.