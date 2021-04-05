Sefirin Kızı dizisinin final tarihi belli oldu - Sefirin Kızı ne zaman final yapacak?

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sefirin Kızı dizisinin final tarihi netlik kazandı. Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı "Sefirin Kızı" dizisi de bu sezon sonu final yapacak projeler arasında yer alıyor. Muğla'da çekilen dizi tıpkı başından beri planlandığı gibi 52. bölümde ekrana veda edecek.

Sefirin Kızı dizisi ekran macerasına 16 Aralık 2019 tarihinde başlamıştı.

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