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Televizyon
Haber Giriş: 18.01.2021 - 20:29 | Son Güncelleme:

Sefirin Kızı dizisinde Nare diziden ayrılıyor mu? Neslihan Atagül sosyal medya hesabından yanıt verdi

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Sefirin Kızı dizisinde Nare diziden ayrılıyor mu? Neslihan Atagül sosyal medya hesabından yanıt verdi
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Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden ayrılacak mı sorusu, dizinin yeni bölümü ile birlikte merak konusu oldu. Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren ünlü oyuncu bağırsak sendromu hastalığına yakalandığı açıklamıştı. Ünlü ismin 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı. Diziseverler Neslihan Atagül'ün sağlık durumunu merak ederken ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sefirin Kızı dizisinde Nare’nin yeni bölümde neden olmadığı merak ediliyor. Yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkan dizide Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'e geçtiğimiz günlerde geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulmuş. Neslihan Atagül rahatsızlığı ile ilgili sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı. Atagül, Sefirin Kızı dizisinden hastalığı nedeniyle ayrılacağını duyurdu. Atagül paylaşımında, " Nare ile vedalaşıyorum. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var." ifadesini kullandı. 

Sefirin Kızı dizisinde Nare diziden ayrılıyor mu Neslihan Atagül sosyal medya hesabından yanıt verdi

NESLİHAN ATAGÜL 10 GÜN RAPOR ALDI!

Muğla'da çekilen Sefirin Kızı dizisinin başarılı başrol oyuncusu Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek haber geldi. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu öğrenildi.

Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.

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