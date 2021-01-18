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Televizyon
Haber Giriş: 18.01.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Sefirin Kızı dizisinde Nare diziden ayrılıyor mu? Neslihan Atagül hakkında açıklama

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Sefirin Kızı dizisinde Nare diziden ayrılıyor mu? Neslihan Atagül hakkında açıklama
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Sefirin Kızı dizisinde Nare’nin yeni bölüm fragmanında neden olmadığı merak ediliyor. Yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan dizide Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül ile ilgili açıklama yapıldı ve Atagül'e geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulmuş.

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’den hayranlarını üzen haber geldi. Her hafta pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin başrol oyuncularından olan Neslihan Atagül’ün geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalandığı açıklandı. Ünlü ismin 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.

NESLİHAN ATAGÜL 10 GÜN RAPOR ALDI!

Muğla'da çekilen Sefirin Kızı dizisinin başarılı başrol oyuncusu Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek haber geldi. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu öğrenildi.

Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.

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