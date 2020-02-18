Sefirin Kızı 9. Bölüm ile ekranlardaydı! İşte, Sefirin kızı son bölüm detayları ve 10. bölüm fragmanı

Sefirin Kızı 9. son bölüm ile izleyicilerin kafasında bazı soru işaretleri oluşturdu. Nare ile Sancar arasındaki bilinmezlik Sefirin Kızı 10. yeni bölüm fragmanı ile biraz daha aydınlanıyor. Peki, Sefirin Kızı 10. yeni bölüm fragmanı içerisinde neler yer alıyor? İşte, son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM DETAYLARI

Akın’a sırf Nare’yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan Gediz deliye döner. Hırsını Sancar’ı yumruklayarak çıkarır. Sancar ise Gediz’in yumruklarına karşılık vermez, cezasına razı olur. Ama köstebek olduğuna emin olduğu Müge’nin peşine düşmekten de geri kalmaz. Tabii ki Gediz’den gizleyerek.



Aynı anlarda Nare de Gediz’den gizli Müge’nin peşindedir, o da Müge’ye Akın’ın gerçek yüzünü göstermeye çalışmaktadır. Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar’la Nare’nin yolları, aynı videoda kesişecektir. Güven Bey’in telefonundaki bu videoda, Akın’ın Montenegro’da Nare’ye saldırdığı, Nare’nin de Akın’ı bıçakladığı güvenlik kamerası görüntüleri vardır.

Güven Bey bu videoyu Sancar’a izleterek bir kuşla iki taş vurmak niyetindedir; Akın’ı mezara, Sancar’ı hapse göndermek.