Sefirin Kızı 8. son bölümü yine gerilim dolu geçti! Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayında!

Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı Nare'nin karşılaştığı video görüntüsü ile gündeme geldi. İşte, Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ve gerilim dolu geçen 8. son bölümü hakkında detaylı bilgiler

SEFİRİN KIZI 9.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanında her şey düzeliyor derken ortaya çıkan bir video ortalığı karıştıracaktır.

SEFİRİN KIZI 8.SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Sancar, Nare’nin Melek’i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz’e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar.

Akın’ın kendi vebası olduğuna inanan ve bu mikrobun başkalarına bulaşmasına izin vermemek için onu peşine takan Nare, planında başarılı olur. Akın çok geçmeden Nare’nin Barselona’da olduğunu öğrenir. Polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona’ya gitmenin yollarını arar.

Ancak Nare’nin nereye gittiğini tek öğrenen Akın değildir. Sancar ve Gediz de Nare’nin babasının imzasını taklit ederek Barselona’ya gittiğini öğrenirler. Sancar Güven Çelebi’yi onunla birlikte Barselona’ya gitmeye ve torununu geri getirmeye razı eder. Gediz de onların peşinden gitmeye kalkınca işler karışır.

Şimdi Nare’nin çok büyük bir sorunu vardır. Sadece Akın’ı peşine takmayı planlamıştır ama babası, sevdiği adam ve en yakın arkadaşı da Akın’la birlikte Barselona yollarına düşmüşlerdir!