Şefin kaşık atması ne anlama geliyor? MasterChef’le merak konusu oldu

Finale doğru ilerleyen MasterChef'in 130. bölüm fragmanıyla birlikte birçok kişi "kaşık atmak ne demek" sorusuna yanıt aramaya başladı. Somer Şef'in bir yarışmacının tabağını değerlendirdikten sonra kaşık atması, fragmana damga vurdu.

Kaşık atmak, şefler arasında öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir harekettir. Bir şefin kaşık atması "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" demektir.