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Haber Giriş: 27.12.2020 - 14:09 | Son Güncelleme:

Şefin kaşık atması ne anlama geliyor? MasterChef’le merak konusu oldu

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Şefin kaşık atması ne anlama geliyor? MasterChef’le merak konusu oldu
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MasterChef’le birlikte gündeme gelen konulardan biri de kaşık atmak oldu. 2019 yılında şampiyon olan Cemre'nin yemeğinde de şefler tadım esnasında kaşık atmıştı. Peki, şeflerin kaşık atması ne anlam taşıyor? Bir şefin kaşık atması ne demektir?

Finale doğru ilerleyen MasterChef'in 130. bölüm fragmanıyla birlikte birçok kişi "kaşık atmak ne demek" sorusuna yanıt aramaya başladı. Somer Şef'in bir yarışmacının tabağını değerlendirdikten sonra kaşık atması, fragmana damga vurdu. 

Kaşık atmak, şefler arasında öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir harekettir. Bir şefin kaşık atması "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" demektir. 

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