Şefika Kutluer: Benim Atatürk’e vefa borcum var

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1998 yılında ‘Devlet Sanatçısı’ unvanını alan Kutluer, “Ülkem tarafından çok iyi yetiştirildim. Ülkem bana özgüven verdi. Bu unvanı aldıktan sonra değerli ülkemin daha da değerli bir yere gelmesi için daha büyük bir tutkuyla çalıştım” dedi. Yurtdışında önemli konserlerde yer alan sanatçı, 15 senedir memleketi Ankara’da gerçekleştirdiği Uluslararası Şefika Kutluer Festivali hakkında da konuştu: “Ankara’dan dünyaya açıldım ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir konservatuvardan mezun oldum. Bir Türk kadını olarak dünyaya açılabilmeyi Atatürk’e borçluyum. Onun istediği gibi ülkemize ödüllerle döndüm. Ankara’ya ve Atatürk’e bir vefa borcum olduğunu düşündüm. Bu sorumlulukla festivali yaptım. Hiçbir ekonomik gücümüz olmadan bu yola çıktık. ‘Doğu-Batı buluşuyor’ temasıyla çeşitli ülkelerden gelen konuklarla 100’ün üstünde konser yaptık.”