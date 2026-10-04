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Şef Somer Sivrioğlu, huzurevi sakinleriyle mutfağa girdi

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#Şef Somer Sivrioğlu#İyilik Var Projesi#Huzurevi Etkinlikleri
Şef Somer Sivrioğlu, huzurevi sakinleriyle mutfağa girdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 12:55

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" projesi kapsamında, şef Somer Sivrioğlu ile huzurevi sakinleri bir araya geldi.

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İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Sivrioğlu ve yardımcısı Başak Daldaban, huzurevinin mutfağında ara öğün olarak hazırlayacakları tuzlu kekin yapılışını anlattı.

Ardından huzurevi sakinleri, Sivrioğlu ile birlikte keki ve kremasını yaptı.

Şef Somer Sivrioğlu, huzurevi sakinleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İyilik Var" projesinin herkese iyi geleceğini, kendisinin de "İyilik varsa ben de varım" diyerek projede yer aldığını söyledi.

Şef Somer Sivrioğlu, huzurevi sakinleriyle mutfağa girdi

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Anneannesiyle büyüdüğünü aktaran Sivrioğlu, "Büyüklerimizle zaman geçirmek sadece onlara değil bize de iyi geliyor. Burada olmak bana çok iyi geldi. Mutfağımız yeni, ilk kez kullanan şef olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir şefin en büyük hayalidir yepyeni bir mutfağa girmek. Özellikle Yaşlılar Günü'nde bunu yapmak beni daha çok mutlu ediyor. Bizim de Bakanlığımız öncülüğünde yapılan projede katkımız oluyorsa ne mutlu bize." diye konuştu.

Huzurevi sakinleriyle yaptıkları tuzlu kek ve kremayı anlatan Sivrioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün tuzlu kek yapalım, dedik. Bunu yaparken mısır unu ve biraz da baharat kullanıyoruz. Herkesin inandığının aksine aslında şöyle bir şey var. Yaş aldıkça baharatı acılı ve mideye zarar verecek şekilde değil de, tarçın-kekik gibi baharatları artırmak büyüklerimizin lezzet ve tat almasında çok önemli. Baharatları da kullanarak sağlıklı bir kek yapacağız."

Şef Somer Sivrioğlu, huzurevi sakinleriyle mutfağa girdi

- "Burada bize verilen değeri gördük"

Huzurevi sakini Fatma Hülya Aytekin, yaş almış insanların gençlerle bir araya gelmesinden, onların ilgisinden dolayı çok mutlu olduklarını ve kelimelerle bu duyguları ifade etmenin yetmediğini aktardı.

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Huzurevi sakini Sema Şarcı ise "Eski günlerimi hatırladım. Somer Şefle birlikte tuzlu kek yaptık. Mısır unu, yoğurt, süt, un ve domatesi kullandık ve yağsız yaptık. Çok mutlu oldum, devamının olmasını isterim." dedi.

Huzurevi sakini Banu Artıkoğlu da kendilerine çok iyi gelen bir etkinlik olduğunu kaydederek, "Güzel bir deneyim oldu. Sevindik ve çok mutlu olduk. Burada bize verilen değeri gördük. Ben 7 aydır bu huzurevindeyim. Böyle etkinliklere şahitlik edince daha çok mutlu oluyorum. Bize verdiğiniz değer çok kıymetli." şeklinde konuştu.

 

 

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#Şef Somer Sivrioğlu#İyilik Var Projesi#Huzurevi Etkinlikleri

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