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Şef Hüseyin Kankaya kimdir? Masterchef'e konuk olan Şef Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi!

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#Şef Hüseyin Kankaya#Yarışma#Televiyon
Şef Hüseyin Kankaya kimdir Masterchefe konuk olan Şef Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli İşte hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 02:27

Ünlü Şef Hüseyin Kankaya MasterChef Türkiye'nin konuğu olarak izleyenlerin dikkatini çekti. Herkes için 'Yemek Bir Ödül Olmalı' mottosu ile yola çıkan şef Hüseyin Kankaya, deniz ürünleri ve balık çeşitlerinde hazırladığı menüler ile sektörde fark yaratmaya devam ediyor. İddialı yemekler yapan ünlü şef Hüseyin Kankaya, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde “Deniz Ürünleri Sarma” tarifinin detaylarını anlatacak. Peki, Şef Hüseyin Kankaya kimdir? Masterchef'e konuk olan Şef Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Şef Hüseyin Kankaya'nın hayatı ve biyografisi televizyon izleyenleri tarafından merak ediliyor. 1978' den bugüne deniz ürünleri ve balık çeşitlerinde inovatif lezzetler sunan bir balık restoranın işletmeciliğini yapan Hüseyin Kankaya, İstanbul Silivri Selimpaşa'da kendine özgü mutfağında ve aile restaurantında yetişmiş. Restoranında 1750 çeşit lezzet sunan ünlü şef, aile geleneği ve tutkusu sayesinde deniz ürünleri ve balık çeşitlerinde ön plana çıkıyor. Şef Hüseyin Kankaya kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isimle ilgili ayrıntılar.

HÜSEYİN KANKAYA KİMDİR?

Ünlü şef Hüseyin Kankaya Silivri Selimpaşa’da doğdu. Aile geleneği ve tutkusu sayesinde deniz ürünleri ve balık çeşitlerinde inovatif lezzetler sunan bir şef ve işletmeci olarak ön plana çıktı.

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Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlere deniz ürünleri ve balık lezzetlerini sunan bir balık restoranının ikinci kuşak işletmecisi olarak tanınır. yaşından bugüne İstanbul Silivri Selimpaşa'da kendine özgü mutfağında ve aile restoranında yetişmiştir.

Hüseyin Kankaya evli ve bir çocuk babasıdır.

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#Şef Hüseyin Kankaya#Yarışma#Televiyon

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