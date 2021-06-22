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Şef Akademi yarışmacısı Murat Giresun kimdir, kaç yaşında?
Şef Akademi yarışmasında dikkat çeken isimlerden biri de Murat Giresun oldu. 2. Eleme turunu da geçen Murat Giresun, iddialı çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Murat Giresun daha önce Chef's Arena yarışmasına katılmıştı. Peki, Şef Akademi yarışmacısı Murat Giresun kimdir?
Şef Akademi yarışmacısı Murat Giresun 23 yaşında ve mutfak şefi. Zafere giden yol çiçek bahçesinden geçmez. Şef Akademi’de kaldığım süre zarfında bildiğim şeyleri onlara öğreteceğim tabi dinlerlerse, dinlemezlerse onları buradan yollayacağım.” Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.