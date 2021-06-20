Şef Akademi Ayten kimdir, elendi mi? İşte, Şef Akademi yarışmacısı Ayten Yıldız’ın instagram hesabı ve merak edilenler

Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği FOX ekranlarının yeni yarışma programı Şef Akademi başladı. Yarışmanın jüri koltuğunda ise ünlü şefler; Arda Türkmen, Ali Ronay ve Ayhan Sicimoğlu oturuyor. Haftanın üç günü yayınlanacak yarışmada kıyasıya mücadele edecek olan yarışmacılar da merak edilmekte. Yarışmanın en başından ilgi toplayanlardan biri de Ayten Yıldız oldu. İşte fragmanlarda büyük ilgi gören Şef Akademi Ayten kimdir sorusunun yanıtı…

AYTEN GEÇERLİ RENK ALAMADI KIRMIZI YOLA GİRDİ!

Elemelerde şefleri kararsız bırakan Ayten, geçerli renk alamayınca kırmızı kapıdan yarışmaya başlamadan veda etti. Ancak renkli bir kişilik olan ve izleyenler tarafından merak edilen Ayten, Jüri koltuğunda olan Arda Türkmen’in sözleriyle, elemelerden ayrılmak durumunda kaldı. Ancak Ayten’e Arda Türkmen, ilk yedeklerde olduğunu, her an geri çağrılabileceği umudunu verdi.

AYTEN YILDIZ KİMDİR?

FOX TV'nin zirveye oynaması beklenen yarışmasında adını yarışmacılar arasına yazdırmak ve hünerlerini sergilemek isteyen Ayten Yıldız farklı tarifleri ile takipçilerinin karşısına çıkan bir şef adayı. Programda üç jüri üyesinden de geçer not alabilmek ve marifetlerini milyonlara yansıtmak isteyen güzel yarışmacı kendine has sunumları ile de dikkat çekmeyi başardı.

Ayten Yıldız Antalya’da kızlarıyla birlikte yaşıyor. Bucaklı olan Ayten Yıldız’ın instagramda binlerce takipçisi var ve hünerlerini instagram sayfasında da konuşturmaya devam ediyor. Ayten Yıldız’ın sevenleri @aytenyildizz adresinden ulaşabilir.

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