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Sedef İybar: MonIca BellucI ve Tarkan’ı aynı masada ağırladım

Güncelleme Tarihi:

#Sedef İybar#Monica Belluci#Tarkan
Sedef İybar: MonIca BellucI ve Tarkan’ı aynı masada ağırladım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 09:42

SEDEF İybar, Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu.

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 25 yıldır yemek programı yapan İybar, sofrasında birçok ünlü ismi ağırladığını söyledi:

Monica Belluci ve Tarkan’ı aynı masada oturttum. Onlara yemek yaptım. Daha ne isterim. İkisi de her şeyi yedi. Her şeyin tadına bakan misafirler en sevdiğimdir. Tarkan zaten mizaç olarak karşısındakini mutlu etmeye programlı. Çok tatlıydı. Zeytinyağlılar, dolmalar bendendi, etleri Yılmaz Erdoğan yapmıştı.” Sedef İybar, serpme kahvaltının israf olduğunu da belirtti: “Serpme kahvaltıya çok kızıyorum. Serpilecek ne kaldı? Dut ağacındaki dutu bile serpemezsin. Masadaki senkron tutmuyor, çay gelene kadar soğuk gıdalar beklemekten bozuluyor.”

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#Sedef İybar#Monica Belluci#Tarkan

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