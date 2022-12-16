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Sedat'ın dünyası başına yıkıldı: Oğlum ölmüş!

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#Camdaki Kız#Kanal D#Diziozel
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 00:12

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı dizide oğlunun ölümüyle sarsılan Sedat, teselliyi Nalan'da buldu.

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Dizinin yeni bölümünde;

NALAN YENİDEN KÖŞKTE

Feride sözleriyle, Nalan'ı yeniden Koroğlu Köşkü'ne dönmeye ikna etti. Nalan'ı arabadan inerken ilk gören kişi Hayri oldu.

Sedatın dünyası başına yıkıldı: Oğlum ölmüş

Selen, Nalan'ın eve dönüşünün altındaki nedenleri merak ederken soruları ortamı bir anda gerdi.

NALAN, DÖNÜŞÜYLE OLAY YARATTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hayatta Nalan'dan başka kimsesinin olmadığını söyleyen Feride, isteklerini Rafet ve Gülcihan'a anlattı.

Oğlunuz başka birini daha hamile bırakmazsa böyle şeyler yaşanmaz.

MUZO'DAN UYARI

Nalan'ın geri dönüşünü aile yemeğiyle kutlamak istediğini söyleyen Rafet Bey, holdingi Emir'e devretmekten de vazgeçti.

Sedatın dünyası başına yıkıldı: Oğlum ölmüş

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Nalan ile konuşmak için odaya giden Sedat, Hayri'nin hala evin etrafında olduğunu görünce sinirlendi.

Hayri'yi konuşmak için kenara çeken Muzo, onu Nalan'dan uzak durması konusunda uyardı.

Siz ne kadar kabul etseniz de etmeseniz de Nalan ile biz diye bir şey var. Kimsenin bunu değiştirmeye gücü yetmez. Niye biliyor musunuz? Çünkü bende korku diye bir şey yok.

'ŞİRKETİ SATMIYORUM'

Nalan'a ulaşayaman Hayri ve Billur panik oldu.

Sedatın dünyası başına yıkıldı: Oğlum ölmüş

Feride, Billur'a Nalan'ın evine, kocasına geri döndüğünü söyledi ve ondan kızını sürekli aramamasını istedi.

Rafet, kararını bildirmek için Emir'i şirkete çağırdı. Ona Koroğlu şirketlerini satmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Sedatın dünyası başına yıkıldı: Oğlum ölmüş

NALAN'DAN HAYRİ'Yİ YIKAN SÖZLER

Nalan'ı dışarı çıkarma bahanesi ile köşke giden Billur, Feride'ye yakalandı.

Sedatın dünyası başına yıkıldı: Oğlum ölmüş

Nalan'ı görmek için her yolu deneyen Hayri sonunda evin içine kadar girdi. Nalan, sorularına yanıt arayan Hayri'ye "Bu ev benim hayatım. Dışarıda benim başka bir hayatım olamaz. Kararımı değiştirdim. Bütün bu olanlar hepsi yanlıştı. Düşününce bunun hepsi saçmalık. Benim öyle bir gücüm de yok, inancım da yok. Yeni bir macera aramaya gerek yok." dedi.

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HAYRİ, NALAN'I DİNLEMEDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senle ben olur muyuz zaten bir düşünsene... Saçmalık yani!

AİLE YEMEĞİ KÖTÜ BİTTİ

Koroğlu Ailesi, günler sonra bir masa etrafında toplandı.

KOROĞLU AİLESİ'NDE KUTLAMA YEMEĞİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yemek çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sedat ve Nalan 'evliliğimizde her şey yolunda' mesajı verdi.

Sedatın dünyası başına yıkıldı: Oğlum ölmüş

Gecenin sonunda Alp, Rafet'i arayarak Cana'nın trafik kazası geçirdiğini söyledi. Kazayı duyan Sedat, hastaneye koştu.

SEDAT'IN DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Dizinin final sahnesinde;

Cana ve bebeğinen kötü haber geldi. Bütün dünyası başına yıkılan Sedat'ı teselli etmek Nalan'a düştü.

Sedatın dünyası başına yıkıldı: Oğlum ölmüş

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#Camdaki Kız#Kanal D#Diziozel

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