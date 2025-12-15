Seda Türkmen: Yumurtalarımı dondurdum, bir an önce anne olmak istiyorum

Haberin Devamı

Yönetmen Ilgaz Giritlioğlu ile eylül ayında evlenen ünlü oyuncu bir an önce anne olmak istediğini söyledi. 38 yaşındaki oyuncu, menopoz sürecine girebilme ihtimali olduğu için yumurtalarını dondurduğunu da açıkladı:

“38 yaşındayım bir an önce anne olmak istiyorum. Kadınların süreci çok farklı ilerliyor AMH hormonunuza baktırın. ‘Yaşım daha 35- 37’ demeden baktırılmalı. Menopoz sürecine girebilme ihtimalim olduğu için yumurta dondurma işlemini gerçekleştirdim. Bu konuyu özellikle paylaşıyorum. Çünkü kadınlar, bu konuda konuşmaya çekiniyor.”

Haberin Devamı

YUMURTA DONDURMA NEDİR

Yumurta dondurma, kadından alınan yumurtaların laboratuvar ortamında dondurularak saklanması işlemidir. Bu yöntem, ilerleyen yıllarda gebelik şansını korumayı amaçlar. Dondurulan yumurtalar, ihtiyaç duyulduğunda çözülerek tüp bebek tedavisinde kullanılabilir.