Seda Türkmen: Yumurtalarımı dondurdum, bir an önce anne olmak istiyorum

Kelebek Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 07:19

Seda Türkmen, “Aslı Şafak’la İşin Aslı” adlı programına konuk oldu.

Yönetmen Ilgaz Giritlioğlu ile eylül ayında evlenen ünlü oyuncu bir an önce anne olmak istediğini söyledi. 38 yaşındaki oyuncu, menopoz sürecine girebilme ihtimali olduğu için yumurtalarını dondurduğunu da açıkladı:

“38 yaşındayım bir an önce anne olmak istiyorum. Kadınların süreci çok farklı ilerliyor AMH hormonunuza baktırın. ‘Yaşım daha 35- 37’ demeden baktırılmalı. Menopoz sürecine girebilme ihtimalim olduğu için yumurta dondurma işlemini gerçekleştirdim. Bu konuyu özellikle paylaşıyorum. Çünkü kadınlar, bu konuda konuşmaya çekiniyor.”

YUMURTA DONDURMA NEDİR

Yumurta dondurma, kadından alınan yumurtaların laboratuvar ortamında dondurularak saklanması işlemidir. Bu yöntem, ilerleyen yıllarda gebelik şansını korumayı amaçlar. Dondurulan yumurtalar, ihtiyaç duyulduğunda çözülerek tüp bebek tedavisinde kullanılabilir.

