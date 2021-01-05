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Televizyon
Haber Giriş: 05.01.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Seda Sayan'ın öfkelendiği olay!

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Gelinim Mutfakta 612. Bölümde Seda Sayan, gelinlere sorduğu soruya kendi de yanıt verdi ve olayı hayal edince büyük öfkelendi!

Seda Sayan, gelinlere "Eşinizin arabasında özel bir gün olmamasına rağmen bir tane tek taş yüzük buldunuz. Tepkiniz ne olur?" diye soru sordu. Gelinler kendi bakış açılarından bu soruyu yanıtladı. Seda Sayan, gelinlerle empati kurdu ve bu soruya kendisi de cevap verdi. Cevap verdikçe olayı yaşıyormuş gibi bir duyguya girince duruma öfkelenmeye başladı.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

 

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