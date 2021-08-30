Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız kimdir, neden öldü? Coşkun Yıldız hakkında bilgiler...

Seda Sayan'ın eniştesi olarak tanınan Coşkun Yıldız, işletmecilik yapıyordu. Seda Sayan’ın ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile iki yıl önce Ören’de bir villa ve restoran alarak işletmeye başladığı biliniyor. Nursel Yıldız ve Coşkun Yıldız, 14 yıldır evliydi. İşletmeciliğini üstlendiği mekanda sahnede alan Yıldız’ın birçok ünlü isimle çekilmiş fotoğrafı bulunuyor.

Coşkun Yıldız'ın ölümü hakkında bilgiler

zun bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veren Coşkun Yıldız 29 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan Yıldız, 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Ünlü sanatçı acı haberi alır almaz eniştesinin yanına giderken, Yıldız'ın hastanedeki tedavi sürecinde yanında olmuştu. Coşkun Yıldız ve eşi evliliklerinin 15. yılını geride bırakırken, Seda Sayan hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı takipçileriyle paylaşmıştı.

Elazığlı olan Coşkun Yıldız'ın babasının yanına gömüleceği öğrenildi.

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