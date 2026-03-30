×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Seda Sayan'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesine tepki: Polise şikâyet edecektin

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 07:50

Seda Sayan, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde azmettirici olduğu şüphesiyle tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nu eleştirdi.

Haberin Devamı

Sayan, anne Kalaycıoğlu’nun kızının eski sevgilisi rap’çi Vahap Canbay hakkında söylediği, “Kızım Canbay’dan üç kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı” sözlerine karşılık şunları dile getirdi:

Gözden KaçmasınAleyna Kalaycıoğlu olacakları 9 ay önce anlatmışAleyna Kalaycıoğlu olacakları 9 ay önce anlatmış!Haberi görüntüle

“Kızına kafa atan adamı hemen gidip polise şikâyet edeceksin. Kızıma kafa attı, ne demek? Neticede ne oldu? Çocuk dedi ki, ‘Var mı elinizde rapor?’ Buradan tüm ailelere sesleniyorum. Evladınızın başına böyle bir şey geldiğinde polise başvurun. Bu ülkede polis var, gidin şikâyet edin. Böyle bir şey yaşandıysa emniyet şart.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seda Sayan#Aleyna Kalaycıoğlu#Kubilay Kaan Kundakçı

BAKMADAN GEÇME!