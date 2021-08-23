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Televizyon
Haber Giriş: 23.08.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Seda Sayan programı ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı Seda Sayan saat bilgileri

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Seda Sayan programı ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı Seda Sayan saat bilgileri

Seda Sayan, Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ile ekranlara döndü. Star’da hafta içi her sabah canlı yayınlanmaya başlayan olan “Sabahın Sultanı Seda Sayan”, 23 Ağustos itibariyle seyirci ile buluşuyor. Peki, Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, o detaylar

Seda Sayan, uzun bir aradan sonra sabah kuşağına geri döndü. Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ın ilk bölümü yayınlandı. Yayınlanan tanıtımla; yeni programının müjdesini veren Seda Sayan, enerjisi ile dikkat çekti. “Mekanın sahibi geri geldi” diyen Sayan, tüm enerjisiyle sabah kuşağına geri dönmesinin de müjdesini verdi. Seda Sayan; dopdolu bir içerikle, sürpriz konuklarıyla, müzik ve eğlenceyi evlerinize getirecek. “Sabahın Sultanı Seda Sayan” 23 Ağustos Pazartesi günü ilk bölümüyle ekran macerasına başlayacak. 

Programın saati 09.45 olacak.

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