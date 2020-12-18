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Televizyon
Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:04 | Son Güncelleme:

Seda Bakan Mucize Doktor'dan neden ayrıldı?

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Seda Bakan Mucize Doktor'dan neden ayrıldı?
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Mucize Doktor ekibine yeni sezonda katılan Seda Bakan'dan ayrılık kararı geldi. Seda Bakan, Mucize Doktor'un 42. bölümünde kadrodan ayrıldı. Bakan, ayrılık haberini sosyal medya hesabından da duyurdu. Peki, Seda Bakan Mucize Doktor'dan neden ayrıldı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor'da bir veda yaşandı. Dizide Adil Hoca'nın kızı Ferda'yı canlandıran Seda Bakan, kadrodan ayrıldı.

"ÇOK GÜZEL VE YORUCU BİR PROJEYDİ"

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, sosyal medya hesabından kızı için karavanda süt sağdıktan sonra çektirdiği fotoğrafını paylaşarak "Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere" notunu ekledi.

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