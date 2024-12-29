Seda Bakan: Komedi oynamak küçümseniyor

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◊ Şimdiye dek çoğunlukla eğlenceli karakterlere hayat verdiniz. Klasik bir soru olacak belki ama; bir dram projesinde oynama hayaliniz var mı? “Yaparım bunu da” diyor musunuz?

- Komedi oynayan oyuncu her rolü oynar. Bence bu sorunun tersini dram oynayan oyunculara sormak lazım. Son zamanlarda yaptığım röportajlarda genelde komedi oynamak küçümseniyor gibi hissediyorum. Komedi filmlerinin ve oyuncuların önemli ödül törenlerinde yarışamaması çok saçma değil mi? Ayrıca son yaptığım işlerde komedi oynamadım. TV dizilerini soruyorsanız, şu an TV’ye ayıracak vaktim yok sanırım.

◊ Pek çok projeye imza attınız ama “Kardeş Payı” dizisindeki performansınız hâlâ konuşuluyor. Sosyal medyada da sık sık karşımıza çıkıyor. Neydi o diziyi bu kadar özel kılan?

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- Özgün bir işti. Süresi kısaydı, insanlar sıkılmadan, eğlenerek izliyordu.

◊ Son dönemde üst üste birçok projede yer aldınız. “Altın çağ” diyebilir miyiz?

- Gerçekten bir oyuncu olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Şahane oyuncularla çalıştım. İdealist ve özgün birçok projede yer aldım. Herkesten çok şey öğrendim ve büyüdüm.

◊ Aynı dönemde birçok projeye yetişmeye çalışmak sizi zorlamış olmalı...

- Çalışmayı ve mesleğimi çok seviyorum. “Zeytin Ağacı”, “Gelin Takımı”, “Takıntılar” ve “Esas Oğlan”ı ayrı dönemlerde çektim, fakat yayınlanma tarihleri biraz üst üste geldi.

‘BEKÂRLIĞA VEDA PARTİSİ’ KAFASINI FİLMDE YAŞADIM

◊ “Gelin Takımı”nın kadrosunda evli olan tek oyuncu sizdiniz. Düğün anılarınız canlandı mı çekimlerde?

- Pek canlanmadı, çünkü ben hiç bekârlığa veda partisi yapmamıştım. Bu filmle bekârlığa veda partisi kafasını yaşamış oldum. Çekim yaptığımız o otelde kalıyorduk, gerçekten çok güzel geçti. Sanki kampa gitmiş gibiydik.

◊ Gelelim “Takıntılar” filmine. Bu bir tiyatro oyununun uyarlaması. O filmden de biraz bahsedelim mi?

- Fransız yazar Laurent Baffie’nin “Toc Toc” oyununun uyarlaması. Bir doktorun obsesif kompulsif bozukluğu olan altı kişiye aynı saatte randevu vermesiyle ve altı takıntılı hastanın bir muayenehanede yalnız kalmasıyla başlayan bir hikâye. Benim karakterimin takıntısı ise temizlik hastalığı.

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◊ İki filmde de Ecem Erkek’le beraber rol aldınız. Komedi alanında iki başarılı isim bir arada olunca sette kahkahalar havada uçuşmuştur...

- Ecem’i çok ama çok sevdim. Sanki mahalleden arkadaşım gibi. Sanki çook eskiden tanışıyormuşuz gibi. Onunla oynamak beni çok güldürüyor ve evet, onunla olan tüm sahnelerimde çok eğlendim.

KENDİME ZAMAN AYIRMA DÜŞÜNCESİNDE DEĞİLİM

◊ “Esas Oğlan”da da Hadise ile iyi bir ikili olmuşsunuz. Biraz diziden bahseder misiniz?

- Çok eğlenceli, samimi, kadınların yaşadıklarını gerçekçi bir dille anlatan romantik komedi türünde bir dizi çektik. Çok beğeneceğinize, hem duygusal hem de realist bir iş olmuş diyeceğinize eminim.

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◊ Bu dizide sizi ilk kez bambaşka bir kimlikle gördük. Siz bu yeni karakteriniz hakkında neler söylersiniz?

- Ben oyuncu olduğum için başka kimliklere girmek, insan hayatını anlatmak benim işim. Açıkçası bana garip gelmiyor.

◊ Kendinize zaman ayırdığınızda neler yaparsınız?

- Ben kendime zaman ayırma düşüncesinde hiç değilim. Eğer günüm boşsa, tamamen çocuklarımla ilgileniyorum. Mümkünse telefona bakmadan onlarla o anı yaşamaya çalışıyorum. Çünkü çok hızlı büyüyorlar.

◊ Anne olduktan sonra birçok kadın her şeyden elini eteğini çeker, siz ise aksine daha çok çalıştınız ve bunu yaparken de çocuklarınız hep yanınızdaydı. Sette çocukla olmak nasıldı?

- Set hayatı ve benim özel hayatım iç içe gidiyor. Artık benimle olan herkes bu düzene çok alışık. Eğer çok yoğunsam mutlaka çocuklarım akşam yemeklerine sete geliyorlar. Ya da bazen öğlen uykuları sette olabiliyor.

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HAYATLA CİDDİ SORUN YAŞIYORUM

◊ Dışarıdan bakıldığında hayatla hiçbir sorunu olmayan aşırı pozitif bir kadın görüyoruz. Gerçekten de böyle mi?



- Hayatla sorunum nasıl olmasın! Kadına, çocuğa ve hayvana yapılan her türlü şiddetin sürekli gözümüze sokulduğu şu günlerde hayatla ciddi sorun yaşıyorum.

SAĞLIKTAN DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK

◊ Modunuz düştüğünde kendinizi nasıl motive edersiniz?

- Modum düştüğünde biraz kafa dinleyip akışına bırakırım. Hayatıma devam ederim. Bence hayatta en önemli şey sağlık. Çoluk çocuğum iyiyse, eşim ve ben iyiysek ve mutluysak başka şeye kafamı takmıyorum.

AYNEN DEVAM SEDA!

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◊ Tek kelimelik cevaplara geçelim. En vazgeçmediğiniz şey?

- Düzenli olmak.

◊ Evlilik aşkı öldürür mü?

- Öldürmez.

◊ Modayı takip etmek mi, modayı yaratmak mı?

- İkisi de.

◊ En sinirlendiğiniz şey?

- Haksızlık.

◊ Hayatınızın rolü?

- Daha yaşıyorum.

◊ Mesleğe yeni başlayan 20’li yaşlardaki Seda’ya bir not...

- Aynen devam.

◊ Anne Seda, oyuncu Seda’yı yoruyor mu?

- Hayır, yormuyor.

◊ Kendinizde en sevdiğiniz özelliğiniz?

- İyi insan olmaya çalışmak, her zaman...