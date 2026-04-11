Seda Bakan İspanya’da büyük ilgi gördü

#Seda Bakan#İspanya#Türk Dizileri
Seda Bakan İspanya’da büyük ilgi gördü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 09:09

SEDA Bakan, dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterlerle İspanyol izleyicisi tarafından büyük beğeni topladı.

Bakan geçen gün ise Madrid’in prestijli üniversitelerinden biri olan IE University’de söyleşiye katıldı. 3 günlük İspanya seyahati sırasında röportajlar da gerçekleştiren oyuncu, samimi ve doğal tavırlarıyla dikkat çekti.

Özellikle “Zeytin Ağacı” dizisindeki Leyla rolüyle tanınan Bakan’a İspanyollar karakterini kendilerine yakın buldukları yorumunda bulundu. Madrid sokaklarında da yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncunun sık sık tanınması Türk dizilerinin İspanya’daki güçlü etkisini ortaya koydu.

Seda Bakan, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

“Diziler sayesinde birçok İspanyol izleyicinin Türkçe kelimeler öğrendiği ve Türk kültürüne olan ilgisinin arttığı gördüm. Hem ülkem hem de Türkiye’deki oyuncular adına bu kültürel yakınlaşmadan büyük mutluluk duydum.”

Seda Bakan, üniversitede gerçekleştirdiği söyleşide Türk lokumu da ikram etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seda Bakan#İspanya#Türk Dizileri

