Seda Akman kimdir? Masumlar Apartmanı dizisine psikolog karakteriyle dahil oluyor

Ünlü oyuncu Seda Akman'ın Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katıldı. Seda Akman, salı akşamları yayınlanan dizide Han'ın psikoloğunu canlandıracak.

SEDA AKMAN KİMDİR?

Seda Akman, 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi.

Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi'nde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6’da Jetset adında bir TV programı sundu.

Seda Akman, Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV’de farklı programlarda sunuculuk yaptı.

2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak ATV'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı. Seda Akman'ın oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. ve Acil Servis yer alıyor.

Seda Akman 2018 yılında, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde yer aldı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?