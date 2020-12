Seda Akgül’ün sözleri BTS hayranlarını kızdırdı - BTS üyeleri kimler?

Yakışıklılar listesinin 4. ve 2. sırasında dünyaca ünlü “BTS” grubunun üyeleri yer aldı. Dünya çapında rekorlar kıran BTS grubunun üyeleri de yakından takip ediliyor. BTS, diğer adıyla Bangtan Boys, Big Hit Entertainment tarafından oluşturulan, 7 üyeden oluşan Güney Koreli grup. Grubun hayranlarına "ARMY" denmektedir. BTS, ilk teaserları 26 Mayıs’ta çıkmadan önce de, yayınladıkları coverlar ve blog yazıları sayesinde hayran kazanmış bir gruptur.



BTS, RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi üyeden oluşuyor.



BTS, yaygın oldukları dönemde, Most Beautiful Moment in Life üçlemesi, The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 ve The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever ile Billboard 200 listesine girerek yükselişini sürdürdü.

The Most Beautiful Moment In Life, Part 2 ayrıca Billboard World Albums Listesi'nde 1 numarada yer aldı ve birkaç hafta boyunca listede kalarak BTS'i bu başarıya ulaşan ilk K-Pop grubu yaptı.

The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever , 2016 Melon Müzik Ödülleri'nde (MMA) "Yılın Albümü" ödülünü aldı. Bu ödül BTS'in çıkışlarından itibaren ilk daesang'ı, diğer bir deyişle ilk "Büyük Ödül"ü oldu.