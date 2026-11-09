Şebnem Ferah 7 yıl sonra Harbiye'de!

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Şebnem Ferah, 7 yıl aradan sonra Harbiye’de sahne aldı. Farklı şehirlerden kendisini dinlemeye gelenlere seslenen sanatçı, “Hepsinin farkındayım. Bugüne kadar verdiğimiz konserlere çevre illerden katıldığınızın farkındayım. Bilemezsiniz bunun ne kadar kıymetini bildiğimi” dedi.
Gecenin duygusal bölümünde Ferah, “Ateşe Yakın”, “Yağmurlar” ve “Deli Kızım Uyan”ı yalnızca Ozan Tügen’in piyanosu eşliğinde seslendirdi.
Konserin sonunda şarkılara ve şiirlere sarılmayı seçen insanlara duyduğu saygıyı anlatan Ferah, “Umarım size yakışan bir performans sergilemişizdir. Sizi bütün kalbimle çok seviyorum” dedi.
ROCK MÜZİK ÖLMEZ
Fatma Turgut, konsere gelenler arasındaydı. Rock müziğin son dönemdeki dinlenme oranlarını da değerlendiren Turgut, “Bu dönem dinleyiciler biraz daha arabesk ağırlıklı müzik dinlemek istiyor. Ama rock müzik ölmez” dedi.