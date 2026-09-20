Şebnem Bozoklu: Her şeyin başı gamsızlık

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ŞEBNEM Bozoklu, Melis İşiten’in YouTube programı ‘Zaten Şov’a konuk oldu. Oyuncu, “Nasıl bu kadar ışıl ışıl görünüyorsun?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Gamsızlığın gücüne çok inanıyorum. Gamsızlığın hayatta işe yarar bir tarafı varsa; işte cildiniz, mideniz daha geç bozuluyor. Dediğim gibi; mutlu olmaya ve mutlu kalmaya hazır biriyim. Dert, keder tabii ki bende de oluyor. Ama son 2 yıldır longevity (uzun ömürlülük) işine kafayı taktım; uzun ve sağlıklı yaşayabilme, 50 yaşına iyi girebilme. Son 1 senedir gerçekten sağlıklı beslenip hareket ediyorum. Tıbbın da çok faydasını gördüm ama ben yine de her şeyin başının gamsızlık olduğunu düşünüyorum.”

YAPAY ZEKÂ ASİSTANIM GİBİ

Bozoklu, sağlıklı yaşam konusunda yapay zekâdan da faydalandığını anlattı: “Özellikle sağlıklı yaşayarak zayıflama ve 50 yaşıma daha fit girmeyi isteme sürecimde çok kullandım. Günde şu kadar protein, şu kadar lif almam, ayrıca kalori hesaplamam gerekiyordu. Ben çok faydasını gördüm.” Oyuncu, yapay zekâ uygulamasıyla sık sık sohbet ettiğini de dile getirdi: “Deli gibi sohbet ediyorum. Ben yapay zekâyı çok sağlıklı buluyorum, çünkü asistanım gibi kullanıyorum. Görev veriyorum, tamamlamasını istiyorum. Mesela gideceğim tatili, oraya nasıl ulaşacağımı, nereleri gezeceğimi, evde yapacağım yemeği; aklınıza ne gelirse her şeyi soruyorum.”

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İYİ Kİ VARSIN KANAT

Programda eşi Kanat Atkaya’dan da bahseden Şebnem Bozoklu, “Eğer onunla tanışmasaydım hayatım gerçekten çok tatsız, tuzsuz ve renksiz olurdu. Çok seviyorum onu. İlişkimiz 10, evliliğimiz 8’inci yılına gidiyor” dedi. Oyuncu, eşine şöyle seslendi: “İyi ki varsın Kanat, seni çok seviyorum.”

UZAYLILAR BENİ ALSIN

En büyük hayalini açıklayan Şebnem Bozoklu izleyenleri güldürdü: “Aklım erdiğinden beri uzaylıların beni alması için dua ediyorum. Beni duyan bir uzaylı varsa; hemen gelin bu gece beni alın. En büyük hayalim; o UFO’ya beni bindirecekler, çıkacağım ve acayip bir medeniyet göreceğim. Hemen sevdiririm kendimi.”