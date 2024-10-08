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Seal için geri sayım başladı

Güncelleme Tarihi:

#Seal#İstanbul#Konser
Seal için geri sayım başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 08:01

DÜNYACA ünlü Grammy ödüllü sanatçı Seal, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında İstanbul’da dinleyicileriyle buluşuyor.

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 ‘Kiss From a Rose’, ‘Crazy’, ‘Stand by Me’, ‘Love’s Divine’ gibi birçok hit şarkıya imza atan müzik dünyasının efsanevi ismi, BKM organizasyonuyla 12 Ekim’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak.

BKM, konsere sayılı günler kala Seal hayranlarına üç yeni müjde verdi. Sanatçının yeni müziklerden oluşan bir albüm hazırlamaya başladığı, çalışmanın 2025’te yayınlanacağı duyuruldu.

Seal, yeni albümündeki bazı şarkıları ilk kez Harbiye konserinde Türk hayranları için seslendirecek. Ayrıca ünlü şarkıcının Las Vegas’ta verdiği konserin canlı kaydı da büyük bir platformda yayınlanacak.

 

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#Seal#İstanbul#Konser

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