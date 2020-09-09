Schindler'in Listesi dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Schindler'in Listesi oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Thomas Keneally tarafından yazılmış olan kitabın beyaz perdeye uyarlanması ile gösterime girmiş olan Schindler’in Listesi, genel olarak drama ve tarih konularını ele almıştır.

Schindler’in Listesi Dizisinin Konusu Nedir?

Gerçek bir hikâyenin alınmış olduğu Schindler’in Listesi filmde, ikinci dünya savaşı ve sonrasındaki Yahudi katliamları ele alınmıştır. Filmin ana konusunda Schindler’in, o yıllarda giderek artan Yahudi katliamına dur demeye çalışması ve bunun için vereceği mücadeleler yer alıyor. Zengin bir ailenin çocuğu olan Oskar Schindler, 20’li yaşlarına geldiğinde babasının izinden gitmek istemiş ve fabrikatör olmak için hareket geçmiştir.

Ancak ailesi kısa sürede iflas eder ve Schindler, kendi başına tanıştığı zengin Yahudilerin yardımı ile kendi fabrikasını açar. Çekoslovakya’dan olan Schindler, ailesinin iflası sonrasında Almanya’ya gelir ve burada fabrika açar. Bu sırada Almanya’da Naziler tarafından Yahudi katliamı yapılmaya başlanır ve Schindler, bu duruma karşı çıkmak ister. Göstermelik bir başka fabrika daha açan Schindler’in elinde bin yüz kişilik Yahudi listesi bulunmaktadır. Açmış olduğu göstermelik fabrika Çekoslovakya’ da bulunmaktadır. Her ne kadar fabrika olarak geçse de burası Schindler’in tamamı ile Yahudileri koruma altına almak istediği bir sığınma bölgesidir. Schindler sayesinde hayatta kalan Yahudiler ve Naziler arasında yaşanan, aynı zamanda Schindler’in verdiği mücadeleler filmin ana konusudur.

Schindler’in Listesi Kaç Bölüm Ve Sezon?

Gerilim, gizem, tarih ve savaş konuları ile adından sıkça söz ettirmiş olan Schindler’in Listesi filmdir. Bu nedenle tek bölüm olarak beyaz perdede yer alan Schindler’in Listesi filmi, aynı zamanda çeşitli ödüllerin kazanılmasını sağlamayı başarmıştır. Çekimleri Amerika’da tamamlanan Schindler’in Listesi filmi tek bölümden ve toplamda 3 saat 15 dakikadan oluşuyor.

Schindler’in Listesi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Schindler’in Listesi filminin başrol oyuncu kadrosunda oturan isim Liam Neeson olarak görülmektedir. Liam Neeson’un filmde oynadığı karakterin adı ise Oskar Schindler’dir. Schindler’in Listesi filmindeki diğer oyuncu kadrosu ve oynadıkları karakter isimleri ise şu şekildedir:

- Ben Kingsley: Itzak Stern

- Ralph Fiennes: Amon Goeeth

- Caroline Goodall: Emilie Schindler

- Jonathan Sagall: Poldek Pfefferberg

- Embeth Davidtz: Helen Hirsch

- Mark Ivanir: Marcel Goldberg

- Andrzej Seweryn: Julian Scherner

- Norbert Wisser: Albert Hujar

- Elina Löwensohn: Diana Reller

- Friedrich von Thun: Rolf Czurda

- Erwin Leder: Waffen SS Officer

Schindler’in Listesi Yönetmeni Kimdir?

Schindler’in Listesi filminin yönetmeni Steven Steven Spielberg’dir.

Schindler’in Listesi Yapımcısı Kimdir

- Steven Spielberg

- Gerald R. Molen

Schindler’in Listesi Senaristi Kimdir?

Schindler’in Listesi filminin senaristliğini Steven Zaillian üstlenmiş.