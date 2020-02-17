Şaziye İvegin Üner kimdir kaç yaşında ve nereli? Survivor Şaziye'nin hayatı hakkında bilgiler

Survivor 2020 sezonunda yarışan isimlerden biri de Şaziye İvegin Üner oldu. Ortaokulda basketbola başlayan Şaziye İvegin Üner, sayısız kez giydiği millî takım formasıyla ülkesinin basketbol takımının başarılarına katkı sağladı. Peki, Şaziye İvegin Üner kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Şaziye hakkında bilgiler...

Survivor Ünlüler takımında yer alan Şaziye İvegin Üner'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Şaziye İvegin Üner kimdir?

Türk milli kadın basketbolcu Şaziye İvegin Üner, 8 Şubat 1982 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. Anadolu Üniversitesi'nde İşletme bölümünde okumaktadır.



Kulüp



Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı. Üç kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldular. 22 yaşında takımının kaptanlığını üstlenerek ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu oldu. Botaşspor'da geçirdiği 10 başarılı yılın ardından, 7 Mayıs 2004'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2007-08 sezonu için Montigarda Basket ile anlaştı ve bir sezonu burada geçirdi. Ertesi sezon tekrar KBL'ye döndü ve bu kez Beşiktaş Cola Turka ile sözleşme imzaladı. Daha sonra Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Bir süre burada oynadıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve bu kez Galatasaray ile anlaştı. 2009-10 sezonunda Mersin BŞB ile sözleşme imzaladı ve bir sezonu burada geçirdi. Ardından ertesi sezon eski takımı Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2011-12 sezonu başında ses getiren bir transfere imza atarak Galatasaray Medical Park ile anlaştı.



Millî takım



Şaziye İvegin Üner, sayısız kez giydiği millî takım formasıyla ülkesinin basketbol takımının başarılarına katkı sağladı. İvegin, Almería, İspanya'da düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan millî takım kadrosunda yer aldı. Millî takımın Avrupa 2.si olduğu EuroBasket Kadınlar 2011'de de katkı sağladı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye kadın millî basketbol takımı kadrosunda yer aldı ve takımın 5. olmasına katkıda bulundu.

Millî takım başarıları



• Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası U-20o Dördüncülük (2): 2002, 2003

• Akdeniz Oyunlarıo Şampiyon (1): 2005

• Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonasıo İkincilik (1): 2011o Üçüncülük (1): 2013

• Olimpiyat Oyunlarıo Beşincilik (1): 2012