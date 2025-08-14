‘Sayenizde bir sevgilim oldu’ dedi… Aşkını canlı yayında herkese anlattı

Haberin Devamı

Taylor Swift ve Travis Kelce çiftinden hayranları artık bir evlilik haberi bekliyor.

2023 yazından beri birlikte olan çifte kumrular ilişkileri duyulduktan sonra saklanmaktan vazgeçip her yerde el ele, göz göze karşımıza çıkmaya başladılar.

Bu ilişki ilerledikçe Swift ve Kelce aileleri de işin içine soktu ve artık bu aşkın yakında gelecek bir evlilik haberiyle taçlanması neredeyse kesin gibi.

Taylor Swift son olarak Travis Kelce’nin kardeşi Jason’la birlikte sunduğu spor podcast’i "New Heights" yayınına katıldı.

İki sevgili mikrofon başına geçerek aşklarını anlatırken Taylor Swift kısa bir süre sonra yeni bir albüm çıkaracağının müjdesini de burada verdi.

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı söze "Bu podcast benim için çok şey ifade etti. Bu podcast'e çok şey borçluyum. Bu podcast bana bir erkek arkadaş kazandırdı” diyerek başladı ve Travis Kelce’nin bunu "kişisel flört uygulaması" olarak kullandığıyla ilgili bir de şaka yaptı.

Taylor Swift yayında Travis Kelce ile nasıl tanıştıklarını ve aşklarının nasıl başladığını da anlattı.

Travis Kelce hep hayran olduğu Taylor Swift’le ünlü şarkıcının 2023'teki Eras Turnesi'nin Kansas City durağında tanışmak istemiş ama başaramamıştı.

Ve sonra bunu da podcast yayınında anlatmıştı.

Taylor Swift bunu anlatırken “Seninle çıkmak istiyorum!' demek çok çılgınca romantik bir hareketti. Bu adam tanışma fırsatı bulamadı ve bunu yayınında anlatarak herkese duyurdu. İlk başta çılgınlık diye düşündüm” dedi.

Haberin Devamı

Sevgilisi Travis Kelce’yle tanışma hikâyesini "Bu adam deli değilse, ki bu büyük bir 'eğer'dir, bu benim ergenliğimden beri başıma gelmesini istediğim şarkılar yazdığım şeydir” diye anlatan Taylor Swift "Çılgıncaydı ama işe yaradı. İşe yaramasına sevindim” dedi.

Sevgilisinden bu sözleri duyan Travis Kelce ise Taylor Swift’e dönüp "Dünyanın en şanslı adamıyım" dedi.

Taylor Swift "Beni çok doğal, çok saf, çok normal bir şekilde tanımaya çalıştığını hissettim. Beni normal şeyler hakkında anında güldürebilmesi çok önemliydi” derken onun normalliğinden etkilendiğini de söyledi.

Travis Kelce de Taylor Swift’e olan aşkını ve tanışma hikâyesini anlatırken "Seni sahnede görüyorum ve tüm stadyumu nasıl coşturduğunu görüyorum, sonra seni bir odaya alıyorum ve sanki seni sonsuza dek tanıyormuşum gibi hissediyorum. Hayatımda yaptığım en kolay sohbetti ve o kadar eğlenceliydi ki, beni çok şaşırttı" dedi.

Haberin Devamı

İkisi de 35 yaşında olan Travis ve Swift, Swift'in Temmuz 2023'te Kansas City’deki konserinde bir araya gelemedi. Travis Kelce Swift’e üzerinde numarasının yazılı olduğu bir dostluk bileziği hediye etmek istiyordu.

Ancak daha sonra araya giren ortak tanıdıkları en sonunda bu tanışmaya vesile oldu ve ikili arasında büyük bir aşk başladı.

Taylor Swift Eylül 2023’ten itibaren Travis Kelce’nin bütün maçlarını izlemeye başladı ve aşk dedikoduları da büyüdü. Ancak iki aşık bundan çok önce defalarca buluşmuş ve ilişkileri de çoktan başlamıştı.