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Savcı, Saraç’ın beraatini istedi

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#Ender Saraç#Ender Saraç#Cumhuriyet Savcısı
Savcı, Saraç’ın beraatini istedi
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 16:09

Beslenme ve diyet uzmanı Ender Saraç’ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava karar aşamasına geldi.

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İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Ender Saraç katıldı.

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, mağdur çocuk M.S.’nin, psikolog eşliğinde alınan ifadesinde, babası Ender Saraç’a ders vermek için ilk beyanını bu şekilde verdiğini, babasının kendisini zorla duşa sokmadığını, babası tarafından herhangi bir cinsel eyleme maruz kalmadığını, önceki iddialarını uydurduğunu ve babasına kızdığı için bu şekilde ifade verdiğini söylediğini hatırlattı.

Savcı, Saraç’ın beraatini istedi



ŞÜPHEDEN UZAK DELİL YOK

Savcı, mütalaasının devamında Ender Saraç’ın istikrarlı şekilde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan şüpheden uzak bir delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Saraç’ın son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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#Ender Saraç#Ender Saraç#Cumhuriyet Savcısı

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