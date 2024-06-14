Savcı, Saraç’ın beraatini istedi

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İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Ender Saraç katıldı.

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, mağdur çocuk M.S.’nin, psikolog eşliğinde alınan ifadesinde, babası Ender Saraç’a ders vermek için ilk beyanını bu şekilde verdiğini, babasının kendisini zorla duşa sokmadığını, babası tarafından herhangi bir cinsel eyleme maruz kalmadığını, önceki iddialarını uydurduğunu ve babasına kızdığı için bu şekilde ifade verdiğini söylediğini hatırlattı.