Savcı Bey kimdir, tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman karakteri Savcı Bey hakkında bilgiler

Domaniç Akmeşhed / Alçay). Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç Savaşı (1287) esnasında ölmüştür. İki oğlu bulunmaktadır bunlar Bayhoca ve Süleyman Bey'dir. Ahi Dağı güney sırtında Kurșunlu'nun kuzeyinde bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır. İt-Eşen Köyü yanında Ermeni-Pazarı - İnegöl anayolu üzerindedir.

1988 Yılında TRT 1'de 12 bölüm olarak yayınlanan Kuruluş "Osmancık" adlı dizide Savcı Bey'i Hayati Hamzaoğlu canlandırmıştır.

2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul adlı Türk yapımı televizyon dizisinde Kerem Bekişoğlu tarafından canlandırılmıştı.

2019 yılında başlayan Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman adlı Türk yapımı televizyon dizisinde Kanbolat Görkem Arslan tarafından canlandırılmaktadır.

SAVCI BEY KARAKTERİ AYRILIYOR MU?

Savcı Bey, Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlendi. Obadaki yas havası ise Savcı Bey’in ölmüş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?