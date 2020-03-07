Savaşçı'nın 95. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Pazar akşamları FOX TV'de ekranlara gelen Savaşçı bu hafta 95. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Savaşçı'nın yeni bölümünde Merlin’in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokacak. İşte, Savaşçı'nın 95. bölüm özeti ve fragmanları...

Savaşçı'nın 8 Mart 2020'de ekranlara gelecek 95. bölümünde;

Haydar Yüzbaşı üssün gönderindeki Türk Bayrağı’nı indirmeye kalkan adamı vurmuştur. Türk Askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken, Merlin’in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokar.

Bir anda ortalık ateş çemberine döner. Ancak Kağan Yüzbaşı eline geçen önemli bir bilgiyle, bölge halkını sakinleştirmek için harekete geçer.

Bir süre üs çevresinde sakinlik sağlansa da haberi alan Merlin’in vazgeçmeye niyeti yoktur. Sürpriz bir şekilde Kılıç Timi’nin karşısına çıkan Merlin’in oyunu, herkesi şaşkına çevirirken, hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltecektir.