Savaşçılar İstanbul’da

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Kadrosunda ünlü oyuncular Tom So, Afif Ben Badra, Tomas Szomju ve Ronn Moss’u buluşturan filmin ekibi önceki gün yemekte bir araya geldi.
Yabancı oyuncular Türk yemeklerinin tadına baktı. Yapımcılığını İBP Film firmasıyla Ömer İlhan ve İlhan Akbaş’ın üstlendiği “12 Savaşçı” filminin yönetmenliğini Ateş Özkan ve Ömer İlhan yapıyor.
Görüntü yönetmenliğini Umut Erduran’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ramazan Temizkan, Erkan Varol, İsmail Uzuner, Sanaz Zahrai, Mobina Erfani, Nuri Can Yeniyol ve Şirin Yıldırım da yer alıyor.
Uyutmayın sevin
Filmin oyuncuları yemek sırasında yanlarına gelen sokak köpeğiyle yakından ilgilendi. Fransız oyuncu Afif Ben Badra, köpeği severken, sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulmasını içeren yasa teklifini öğrenince şaşırdı. Badra, “Hayvanların da yaşama hakkı var. Onları uyutmayalım. Köpekleri sadece sevelim” dedi.