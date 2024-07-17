Savaşçılar İstanbul’da

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Kadrosunda ünlü oyuncular Tom So, Afif Ben Badra, Tomas Szomju ve Ronn Moss’u buluşturan filmin ekibi önceki gün yemekte bir araya geldi.

Yabancı oyuncular Türk yemeklerinin tadına baktı. Yapımcılığını İBP Film firmasıyla Ömer İlhan ve İlhan Akbaş’ın üstlendiği “12 Savaşçı” filminin yönetmenliğini Ateş Özkan ve Ömer İlhan yapıyor.

Görüntü yönetmenliğini Umut Erduran’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ramazan Temizkan, Erkan Varol, İsmail Uzuner, Sanaz Zahrai, Mobina Erfani, Nuri Can Yeniyol ve Şirin Yıldırım da yer alıyor.

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12 Savaşçı ”nın konusu ise şöyle: Eski Rus istihbarat görevlisi Sergey görevinden kovulduktan sonra hayalini kurduğu organizasyonu hayata geçirir. Dünyanın dört bir yanından özenle seçtiği 12 dövüşçüyü bir binaya hapseder. Hayatta kalanın büyük ödülü kazanacağı organizasyon, tüm dünyaya canlı yayınla izletilecektir.

Uyutmayın sevin

Filmin oyuncuları yemek sırasında yanlarına gelen sokak köpeğiyle yakından ilgilendi. Fransız oyuncu Afif Ben Badra, köpeği severken, sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulmasını içeren yasa teklifini öğrenince şaşırdı. Badra, “Hayvanların da yaşama hakkı var. Onları uyutmayalım. Köpekleri sadece sevelim” dedi.