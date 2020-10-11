Savaşçı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 11 Ekim Fox TV yayın akışı

Savaşçı dizisi her hafta Pazar akşamları yayınlanıyordu. Oyuncuları arasında Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levent, Gaye Turgut Evin gibi isimlerin yer aldığı dizi geçtiğimiz hafta ekrana gelmedi. Peki Savaşçı bu akşam var mı? Fox TV yayın akışında bu akşam 20:00’da Öğretmen dizi bulunuyor.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Savaşçı dizisinin yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Kanalın resmi internet sitesinde diziler bölümünde Savaşçı yer almıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mucize Doktor

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Çocukluk

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Öğretmen

01:45 Baraj

03:45 Kadın