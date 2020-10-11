Savaşçı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 11 Ekim Fox TV yayın akışı
Savaşçı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen Savaşçı’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelmemesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte 11 Ekim Fox Tv yayın akışı
Savaşçı dizisi her hafta Pazar akşamları yayınlanıyordu. Oyuncuları arasında Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levent, Gaye Turgut Evin gibi isimlerin yer aldığı dizi geçtiğimiz hafta ekrana gelmedi. Peki Savaşçı bu akşam var mı? Fox TV yayın akışında bu akşam 20:00’da Öğretmen dizi bulunuyor.
SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Savaşçı dizisinin yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Kanalın resmi internet sitesinde diziler bölümünde Savaşçı yer almıyor.
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mucize Doktor
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Çocukluk
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Öğretmen
01:45 Baraj
03:45 Kadın
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