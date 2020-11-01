Savaşçı neden yok ve ne zaman başlayacak?

Savaşçı ne zaman başlayacağı ve bugün olup olmadığı ile merak ediliyor. Oyuncuları arasında Kaan Bozok, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümleri bir süredir yayınlanmıyor. Savaşçı dizisinde başrol Kaan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Peki, Savaşçı ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

SAVAŞÇI NEDEN YOK?

Savaşçı dizisinde başrol Kaan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar."