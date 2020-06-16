Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisi yeni bölüm ne zaman?

Savaşçı yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına ne zaman çıkacağı ile araştırılmaya devam ediliyor. Savaşçı ne zaman başlıyor ve Savaşçı yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arayan pek çok izleyici, o hususta herhangi resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pandemi süreci dolayısıyla çekimlerine ara verilen Savaşçı dizisinin 97. yeni bölüm ile ne zaman ekranlara geleceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelmesi halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…

SAVAŞÇI DİZİSİNİN KONUSU

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt), Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca), Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak), Serhat Nalbantoğlu (General), Ersin Olgaç (Doğan Bayındır), Nazan Diper (Selver Bozok), Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer), Anıl Altınöz (Merlin), Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç), Şahverdi Ali Eren (Seyfi), Esma Soysal (Başak), Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay), Melih Akdemir (Ersin), Eylül Toros (Burcu Hemşire), Elit Andaç Çam (Gökçen), Belma Mamati (Esin Kutalmış), Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).