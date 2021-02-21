Savaşçı ne zaman başlıyor? İşte Savaşçı dizisi yeni sezon oyuncuları

Savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yeni sezonda oyuncuları arasına Tamer Karadağlı, Serenay Aktaş, Cem Kurtoğlu’nu dahil olduğu dizinin yayın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Savaşçı’da Tamer Karadağlı Albay Oktay Göktürk karakterine, Serenay Aktaş Teğmen Selcen Efe karakterine, Cem Kurtoğlu ise Mösyö karakterine hayat verecek.

SAVAŞÇI YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM

Fox TV’nin sevilen dizisi 5. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanalın resmi internet sitesinde Savaşçı’nın yeni bölümlerin ve fragmanların yakında yayınlanacağı açıklandı.

Öte yandan Savaşçı dizisinin 5. sezonundan 2. tanıtım yayınlandı. 5.sezonuyla FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Savaşçı’nın tanıtımına Murat Serezli’nin hayat verdiği Albay İbrahim Kopuz karakterinin: “Her şehit, başlarımızın üzerinde parlayan bir yıldızdır ve hiçbir karanlık o yıldızın ışığını örtemez, hiçbir şey onları bize unutturamaz.” sözleri damga vurdu.

İŞTE YENİ OYUNCULAR

Yeni sezon oyuncuları arasında Tamer Karadağlı, Serenay Aktaş, Cem Kurtoğlu dahil oldu.

Tamer Karadağlı dizide Albay Oktay Göktürk karakterini canlandıracak. Serenay Aktaş ise; sağduyulu, makul, soğukkanlı, bilgili bir subay olan Teğmen Selcen Efe karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Cem Kurtoğlu dizide Mösyö karakteriyle yer alacak.