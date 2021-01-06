Savaşçı dizisinin yeni oyuncuları belli oldu – Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak?

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın oturduğu, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Savaşçı”nın yeni sezon çekimleri önümüzdeki hafta itibarıyla Eskişehir’de başlıyor.

Kılıç Timi genişliyor



Başrollerini Sarp Levendoğlu ile Murat Serezli’nin paylaştığı dizinin kadrosuna; Yeşilçam’ın yıldız ismi Ediz Hun’un yanı sıra Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Güneş Zavrak gibi birbirinden başarılı isimler katıldı.

Tüm zorluklara rağmen kendilerini adadıkları vatan için her şeyi feda etmeye hazır bordo bereli kahramanlar, Kılıç Timi’ne yeni katılan askerlerle yeni operasyonlar için görev başında...